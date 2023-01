Voormalig toptalent Elika Mbinga volgt zijn eigen weg en debuteert bij VVOG: ‘dit is de juiste move voor mij’

derde divisieElikia Mbinga is een opvallende naam bij VVOG, dat in en tegen Staphorst de mooiste kansen om zeep helpt: 0-0. De aanvallende middenvelder is via Ajax en PEC Zwolle in Harderwijk neergestreken.