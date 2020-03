Voorst verslaat De Hoven voor de tweede keer dit seizoen

Vlak voor rust bekroonde Voorst het betere spel met twee doelpunten. Bij een scrimmage in de zestien wist Niek Oosterwijk raak te schieten en twee minuten later zette aanvoerder Tom Tempert zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong (1-2). In de tweede helft eenzelfde spelbeeld, waarbij Voorst weer de bovenliggende partij was. In de 61ste minuut ontsnapte Wijnand van Beek aan de aandacht van de defensie van De Hoven. Met een strak schot tekende hij voor 1-3.