Voorst wint op wilskracht Derby van de vette klei: ‘Precies waar we voor gingen’

Stadsderby tussen Colmschate en Helios zonder franje

17:53 Colmschate en Helios hebben in een weinig aantrekkelijke wedstrijd met 0-0 gelijkgespeeld. Voor Colmschate was dit een overwinning op zichzelf, want het verzamelde slechts één schamel puntje uit de voorgaande drie wedstrijden. Voor de ploeg van Harry Decheiver betekende het gelijke spel dat het even pas op de plaats moet maken ten aanzien van het koploperschap in de derde klasse B.