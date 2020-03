Voorwaarts boekt curieuze zege

De zespuntenwedstrijd tegen Tubantia inspireerde Voorwaarts in eerste instantie nauwelijks tot grootse daden. De tegenstander uit Hengelo had, uit nood geboren, een 51-jarige doelman tussen de palen staan, maar de onzekere sluitpost werd in de reguliere speeltijd van de eerste helft niet één keer echt op de proef gesteld. Pas in de extra tijd kreeg de veteraan het eerste serieuze schot tussen de palen te verwerken en pardoes verdween de bal in het net. De gelijkmaker van Luuk Grieving viel voor Voorwaarts op een ideaal moment, maar het meest besproken moment werd een beslissing van de scheidsrechter. Daar waar de leidsman in eerste instantie voordeel gaf aan de aanvallers van Tubantia, besloot hij enkele seconden later alsnog te fluiten. Daarmee deed hij het voordeel en de tweede treffer van de gasten teniet.