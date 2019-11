Voorwaarts kleineert zwak Winterswijk

Ook in Twello begon de wedstrijd met een minuut lang de bal aan de voet van de keeper van Winterswijk om een statement te maken tegen racisme. Feitelijk was dat het enige moment in de wedstrijd dat de gasten langdurig in balbezit waren. Daarna was het alleen nog Voorwaarts wat de klok sloeg. Al in de derde minuut werd de niet te benijden doelman van Winterswijk gepasseerd en dat zou in het verdere verloop van de wedstrijd nog vijf keer gebeuren, met de doelpunten keurig verdeeld over beide helften.