Voorwaarts Twello is in topvorm en zegt de winterdip gedag

Het was de afgelopen seizoenen steeds net niet voor Voorwaarts. De Twellose tweedeklasser verspeelde de titelkansen vaak na de winterstop. ,,Maar dit seizoen is het omgekeerd. We verkeren nu juist in topvorm", zegt Luuk Grieving, met twaalf goals topscorer van Voorwaarts.