Voorwaarts Twello naar de laatste zestien, Be Quick en Brummen halen uit en vrouwen Witkampers uit de beker

tweede klasse Moeizame maar broodnodi­ge overwin­ning voor Lemeler­veld: ‘Dit zag er niet uit, joh’

Op het eigen sportpark heeft Lemelerveld de onvervalste degradatiekraker tegen SDC’12 over de streep getrokken. In een wedstrijd waar het voetbal niet om aan te zien was, had de thuisploeg aan één doelpunt genoeg. Vlak voor rust zag Matthias Reimert dat zijn strafschop tussen de palen belandde, 1-0.