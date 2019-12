Voorwaarts Twello raakt op stoom

De seizoensstart was matig, maar Voorwaarts Twello voldoet steeds meer aan het niveau dat in de eerste klasse van het zondagvoetbal wordt gevraagd.

Hing de ‘jas van de eerste klasse’ eerst nog veel te ruim over de smalle Twellose schouders, na elf speelronden zit hij haast als gegoten. Laagvlieger De Zweef uit Nijverdal kon geen vuist maken tegen het volwassen spelende Voorwaarts en droop gedesillusioneerd af: 4-0.

Naïviteit, gemakzucht en onvolwassenheid speelden de ploeg van Jochem de Weerdt lang parten. Maar daar lijkt het team zo langzamerhand mee af te rekenen. De spelers raken er steeds meer van doordrongen dat de wedstrijden in de eerste klasse beslist worden op details en dat ze alleen succesvol kunnen zijn wanneer ze voor elkaar door het vuur gaan.

Acceptatie naar elkaar toe

,,Onze valkuil dit seizoen is vooral onze eigen instelling”, zegt Rick Timmermans over de moeizame start van zijn ploeg dit seizoen. ,,De trainer gaf in de besprekingen nog wel eens aan dat als het bij ons wat minder gaat - en dat gebeurde nogal eens dit seizoen - dat jongens op elkaar gaan zeiken, dat irritaties ontstaan. Als het minder gaat en de resultaten vallen tegen, dan blijven we geen team. Dan willen we niet voor elkaar werken en laten we elkaar op een bepaalde manier in de steek. We zijn druk bezig dat te veranderen. Acceptatie van elkaar. Het zijn allemaal jongens die goed willen en kunnen voetballen, maar ook een bepaalde gebruiksaanwijzing hebben als het wat minder loopt.”

Door de veel hogere weerstand in de eerste klasse wordt Voorwaarts gedwongen snel lering uit fouten te trekken. Na veel vallen en opstaan bereikt de ploeg nu een eersteklassewaardig niveau.

Persiflage

Tegen De Zweef waren er nauwelijks onderlinge irritaties waarneembaar. Daarvoor ging het voetballend veel te makkelijk tegen de onthutsend zwakke tegenstander. Wat de gasten uit Nijverdal bij tijd en wijle op het veld lieten zien, was een persiflage op eersteklassevoetbal. Voorwaarts mag het zichzelf aanrekenen dat daarmee nauwelijks iets gedaan werd in de eerste helft. Het doelpunt van Bruce Schotman was het enige noemenswaardige wapenfeit in het complete eerste deel. Timmermans: ,,Soms moeten we wat doelgerichter voetballen.”