Voorzitter Kanter van VV Heerde stapt per direct op

‘Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest van VV Heerde, heeft Henk Kanter vorige week besloten om zijn functie per direct neer te leggen’, valt ete lezen in een bericht van het algemeen bestuur op de website van de club.

Kanter laat weten niet verder uit te willen wijden over de reden voor zijn besluit. ,,Want dat lijkt me niet verstandig. Ik denk dat het goed is dat de reden tussen mij en het bestuur blijft. We zijn goed uit elkaar gegaan. Het bestuur accepteert dat ik er mee stop.”