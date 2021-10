Voorzitterschap van Edwin Mulder bij Davo eindigt met spectaculaire wedstrijd en verrassende nederlaag

vierde klasse VV Heerde maakt van de eerste thuiswed­strijd op zaterdag een histori­sche gebeurte­nis

17:15 Een historische middag op sportpark Molenbeek in Heerde. Voor het eerst in de geschiedenis speelt de VV een competitieduel op zaterdag, na bijna 110 jaar zondagvoetbal. Voor tegenstander Prins Bernhard zal het een duel zijn om snel te vergeten, maar in Heerde is er reden voor blijdschap na de ruime zege: 5-0.