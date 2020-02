Vorden pakt drie belangrijke punten tegen DIO’30

Op het slechte bespeelbare veld kwam DIO nog wel goed uit de startblokken, maar was de beste kans in de eerste helft voor Daan Horstman, hij schoot na een mooie steekbal van Sam Abbink net voorlangs.

In de 58e minuut was het wel raak, Gijs van der Veen kopte overtuigend de 1-0 binnen uit een vrije trap van Sam Abbink. In de 75e minuut was het pleit dan definitief beslecht in het voordeel van Vorden. Met een goede actie veroverde Gijs van der Veen de bal en slingerde de bal voor op Frank Hiddink, die met een niet te missen kans koelbloedig de 2-0 binnenkopte.