Vorden strikt topscorer Dagdelen van Reünie

Dagdelen (28) maakt al doelpunten sinds zijn eerste wedstrijden in het shirt van Klein Dochteren, bijna tien jaar geleden. Hij speelde daarna bij Lochem en Be Quick Zutphen, maar maakte naam bij Reünie. Met als piek 23 doelpunten in het seizoen 2017/2018, in de afgelopen competitie was Dagdelen acht keer succesvol.