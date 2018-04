Vorden van slag door 'koekenbakker'

,,Hij zou scheidsrechter Arnts uitgescholden hebben nadat Bart Stokman een penalty was onthouden, maar Arnts wilde niet zeggen waarvoor. Ik heb bij bestuursleden van Orion, die op het gewraakte moment in de buurt stonden, gevraagd wat zij hadden gehoord. 'Koekenbakker' was het antwoord. Dan denk ik: scheids, voel het aan, laat het gaan."

Spelers betaald

De tien resterende Vordenaren hielden stand en daarmee eindigde het duel zoals het begon; een punt erbij voor de nummer tien in 2I, die daarmee nog net boven de streep staat. ,,De competitie is sterker dan voorgaande jaren. Orion is erbij gekomen, die vereniging telt 1500 leden en is drie keer zo groot als wij. Daarnaast worden spelers betaald, bij WAVV bijvoorbeeld. Wij zijn bezig aan ons derde seizoen in de tweede klasse en het kwartje valt al een tijd niet goed. Zulke fases heb je, je moet je daardoor niet gek laten maken."

Vol vertrouwen

Feukkink, bezig aan zijn zevende seizoen, blikt vol vertrouwen naar de toekomst. De projectleider interieurbouw weet zich gesteund door de achterban. ,,Ik heb, nadat de voltallige selectie en staf hun vertrouwen in mij hadden uitgesproken, opnieuw bijgetekend. Als iedereen wil dat ik blijf, moet ik mij daarnaar schikken", zegt hij met een knipoog naar zijn 'lot'. ,,Ik ben nog steeds de juiste man op de juiste plaats."

Zondag wacht de ontmoeting met Voorwaarts in Twello, de nummer twee incasseerde de minste verliespunten tot op heden.

Op jacht

,,Ik geef ons een goede kans, die ploeg ligt ons. Thuis stonden we bij rust met 4-0 achter maar daarna knokten we ons terug tot 3-4. In de extra tijd, toen we op jacht waren naar de gelijkmaker, viel de 3-5."

Met dat uitduel tegen weer een hoogvlieger moet de weg naar boven worden ingeslagen. ,,Daarna spelen we nog negen duels, waarvan zes thuis. Ik maak me geen zorgen, we blijven er gewoon in." Vorden wint in Twello, AZ gaat PSV zenuwachtig maken. ,,Een eentje, hoop ik. Dat zou leuk zijn voor de competitie én voor mij als Ajacied."