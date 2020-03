Vos breekt belofte aan KHC en kiest voor Go Ahead Kampen

Vos maakte vorig jaar de overstap omdat hij bij zaterdageersteklasser Go Ahead Kampen niet de kans kreeg zich in het eerste elftal te ontplooien. Bij stad- en competitiegenoot KHC kon dat wel en Vos (20) ontwikkelde zich goed. In de meest recente stadsderby scoorde hij zelfs nog op sportpark Middenwetering tegen zijn oude club.

In februari meldde KHC nog dat Vos ook komend seizoen op De Venen zou voetballen. Een dikke maand later is alles anders en meldt Go Ahead de terugkeer van de behendige Vos, die na Kees Tol en Nick Kuipers de derde aanwinst is.