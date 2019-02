Vriendenclub SHE heeft bescheiden ambities

Hij is er bezig aan zijn zevende seizoen als trainer en een achtste komt er ook. Peter Rutgers, ordermanager uit Loenen, ziet perspectief bij zondagvijfdeklasser SHE uit Hall. Maar wel in de marge. ,,We moeten op termijn een gooi naar de vierde plek kunnen doen. Hoger kan niet.”

Rutgers (52) trainde de A-jeugd en het tweede bij de vereniging waar hij opgroeide, Loenermark. Vervolgens had hij drie jaar de reserves van Victoria Boys onder zijn hoede en nam bij het eerste de honneurs waar toen Ruud Geestman het veld moest ruimen. Pas daarna volgde zijn eerste klus als hoofdtrainer, het bescheiden SHE.

Omwenteling

,,Een hele omwenteling. Hier gaan de sportieve en recreatieve ambities hand in hand. Het is geen enkel probleem in onze klasse een duel te verzetten als er een dorpsfeest wordt gehouden. We blijven na afloop van de wedstrijden bij elkaar een biertje drinken en gunnen elkaar het beste. Voetbal is meer dan de vraag wie de nieuwe kampioen wordt."

Het is de realiteit in een wereld die steeds kleiner wordt. ,,Er zijn steeds minder vijfdeklassers in kleine dorpen die het hoofd boven water kunnen houden. In Hall wordt niet meer gebouwd, jonge aanwas is er amper. Wij moeten ook gaan kijken naar samenwerkingsverbanden met andere clubs, bijvoorbeeld met Oeken.”

Fysiek spel

,,Jeugd hebben we niet, die speelt vooral bij FC Zutphen. Op hun 17e of 18e komen ze terug, sommigen willen al eerder. Maar dat raad ik ze af, het fysieke spel in de vijfde klasse is voor jongere jongens nog te zwaar.”

Met een jonge selectie, op goede dagen zestien man sterk, wil hij ondanks de beperkingen een sportieve slag maken.

Aan elkaar gewaagd

,,De titelkandidaten zijn meestal al bekend voordat de competitie begint. Uit de vierde klasse gedegradeerde teams steken er bovenuit, de rest is aan elkaar gewaagd. Wij kunnen ons ook een keer mengen in de strijd om de nacompetitie."