Vriendschappelijke Orderbosderby levert deze keer geen winnaar op

Overzicht Zwolle Alcides gestaakt, HHC blijft ongeslagen en SC Genemuiden doet goede zaken

HHC bleef ongeslagen, maar liep op bezoek bij Quick Boys wel tegen het eerste puntverlies van het jaar aan. SC Genemuiden speelde tegen Swift de eerste wedstrijd van dit kalenderjaar en deed dat verdienstelijk, want er werden drie punten bijgeschreven. d’Olde Veste’54 deed in de degradatiezone minder goede zaken, want HZVV bleek met 1-3 te sterk. Dat en nog veel meer in dit overzicht, dat gedurende het weekend wordt aangevuld.

20:17