Vrije trap Kavak volstaat niet voor SC Genemuiden

VROUWENVOETBAL Inhaalrace levert PEC Zwolle Vrouwen punt op

19 april Wie in de rust van PEC Zwolle Vrouwen tegen ADO Den Haag (0-3) beweerde dat de thuisploeg met de gedachten al bij de bekerfinale zat, had vrijdag ongetwijfeld veel instemming gekregen. Maar zie daar, de Zwolse vrouwen rechten in de tweede helft de rug: 3-3. ,,Dit was wel het maximale”, aldus spits Yvette van Daelen.