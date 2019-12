Vrije val SDC Putten krijgt vervolg in Volendam

In de gelijkopgaande eerste helft was SDC Putten gevaarlijk via Bart Posthouwer, maar scoorde Volendam via Stef Schokker de openingsgoal. Na rust had centrale verdediger Thomas Amende de gelijkmaker op de kop, maar sloeg Volendam uit de omschakeling toe met de 2-0 via Niels Springer. Daarna verdween het geloof bij Putten en maakte Springer zijn tweede van de middag.