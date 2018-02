Vrouw als hoofdtrainer, kan dat?

BAS moest op zoek naar een nieuwe coach, omdat Bert van den Brink besloot dat het mooi was geweest. De brievenbus gingen open voor sollicitaties en al snel stroomden die binnen. Plots lag daar een brief van Femke van Odijk. Juist, een vrouw. ,,Je denkt toch even, wat is dit?", vertelt Hein Grafhorst, voorzitter technische commissie van BAS. ,,Het is iets wat je helemaal niet verwacht. Maar haar brief was zo goed, dat we haar hebben uitgenodigd. De passie spatte er vanaf."

Ervaring

Dat BAS de sollicitatie uiterst serieus nam, bleek uit het feit dat Van Odijk lang in de race was om de touwtjes in handen te krijgen. Uiteindelijk ging het tussen haar en Arjen Bredewolt, waarbij de voorkeur ging naar laatstgenoemde. ,,Hij was een betere kandidaat, zo simpel is het. Arjen heeft heel veel ervaring en dat was bij haar anders. Maar er waren ook wat spelers die zichzelf niet onder een vrouw zagen voetballen", is Grafhorst eerlijk.

Daaruit blijkt maar weer hoe conservatief de voetbalwereld is. Een vrouwelijke hoofdtrainer is vooral taboe, al was Van Odijk degene die dat in 2016 enigszins doorbrak. Zij ging aan het werk bij vierdeklasser 't Vliegdorp uit Soesterberg. Ze verscheen voor de camera van de NOS, stond in verschillende kranten en daaruit bleek direct hoe bijzonder het is. ,,Die jongens denken er niet eens meer aan dat ik een vrouw ben. Bij BAS vonden ze het ook niet heel bijzonder, had ik het idee. Dat komt misschien ook wel omdat ik gelijk met de deur in huis val", lacht Van Odijk.

Nieuwsgierig

De trainster, die de beschikking heeft over het diploma UEFA B, moet ook wel. Want hoe je het ook wendt of keert, als vrouw heb je in zo'n mannenbolwerk een achterstand. ,,Veel clubs zijn wel nieuwsgierig hoor, al komt dat misschien ook door mijn brief. Daar krijg ik veel complimenten over. Als ze bij BAS een keuze op basis van de brief hadden gemaakt, was ik daar hoofdtrainer geworden. Ik doe dat ook om er tussenuit te komen", stelt Van Odijk.

BAS koos 'gewoon' voor de mannelijke kandidaat en daarmee voor de weg van de minste weerstand. Als vrouw moet je hoe dan ook vooroordelen overwinnen en daardoor is er altijd een afbreukrisico. Dat laten de Biddinghuizenaren aan zich voorbij gaan, waardoor de eerste vrouwelijke hoofdtrainer in de regio nog op zich laat wachten. De vraag is of die er ooit gaat komen. De Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) kent in het district oost namelijk 850 leden, waarvan er slechts vijf vrouw zijn. Vijf... Dat is nog geen procent.

Veranderen

Wim Benders, VVON-coördinator, ziet een vrouwelijke hoofdtrainer echter wel zitten. ,,Ja hoor, waarom niet? Je ziet de voetbalwereld wel wat veranderen", zegt hij. ,,Als ze UEFA A of B hebben, dan zijn ze zeker geschikt om een standaardelftal te trainen. Ook als vrouw. We hebben bijvoorbeeld Judith Thijssen, die is assistent bij eersteklasser Alverna en heeft ambities in het mannenvoetbal. Ik zou dat zeker stimuleren."

Aanvulling

Benders ziet dat veel mannelijke trainers het vak steeds makkelijker opnemen en denkt daarom dat vrouwen een welkome aanvulling zijn. ,,Veel trainers kijken eerst naar de vergoeding, dat vinden ze belangrijk. Maar je bent er zo drie avonden druk mee en dan ook nog in het weekeinde. Dat vergeten ze. Ik denk dat vrouwen daarin iets anders brengen."

Zo ver is het echter nog niet en het is maar de vraag of een club het aandurft. Het is een sprong in het diepe en die wordt, zeker in de voetbalwereld, niet zo snel genomen. Van Odijk heeft er maling aan, want zij hoopt ooit de eerste vrouwelijke bondscoach van de mannen worden. Als dat lukt, krabben ze zich bij BAS vast een keer achter de oren.