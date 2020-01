Vrouwen Be Quick'28 genieten van bekerduel tegen Ajax

VROUWENVOETBALIn de laatste minuut mikte Lydia Borg de bal met een grote boog op de lat bij het doel van Ajax. Daardoor werd het niet meer spannend in de bekerwedstrijd tussen de Zwolse topklasser en de bekerhouder. Maar met de bescheiden nederlaag (1-3) was iedereen aan het Stadionplein tevreden.

Het publiek - zeker 500 man en vrouw sterk - werd collectief bedankt met gejuich. Want de speelsters van Be Quick’28 voelden zich prima na de bekerwedstrijd, waarin zij weinig hadden te verliezen. ,,We genieten al weken‘’, zei Lotte Morsink, de aanvoerder. ,,Natuurlijk was het iets anders geweest als we met 8-0 hadden verloren. Maar we hadden de juiste tactiek, we kregen zelf nog een paar kansen. En we maken een doelpunt.‘’

Die treffer van Anouk Bourgonje na een half uur was een geschenk in cadeauverpakking van de Amsterdamse topploeg, waar keepster Lize Kop na een terugspeelbal helemaal de draad kwijtraakte. De 1-2 werd een minuut later echter gevolgd door de 1-3, waardoor van opborrelende spanning nooit sprake was.

Toch hield Morsink een fijn gevoel over aan de wedstrijd. Be Quick'28 speelde - uiteraard - verdedigend, maar kon wel uitpakken met een paar panna's - van Daniëlle van der Velde bijvoorbeeld - en knappe passeerbewegingen. Het verschil tussen uitdager en favoriet ook gering, zeker in de tweede helft. Keepster Tess van der Vlier speelde een bepalende rol, waardoor het bij een treffer van Borg nog sensationeel leuk had kunnen worden. Maar dat zat er net niet in.