Vrouwen PEC Zwolle zijn figurant in kampioenspoule

De vrouwen van PEC Zwolle kunnen zich vanaf nu helemaal richten op het bekeravontuur. De illusie in de kampioenspoule nog een rol van betekenis te spelen, is sinds vrijdagavond vervlogen. De forse nederlaag tegen FC Twente was daar debet aan: 1-5.

De afstraffing in de Overijsselse derby betekende de derde nederlaag in evenveel nacompetitieduels. Eerder werd al verloren van Ajax met 0-4 en van ADO Den Haag met 4-1. ADO Den Haag is op vrijdag 12 april ook de eerstvolgende tegenstander in eigen huis: het betreft de halve bekerfinale.

Toeslaan

Succes tegen Twente zat er vrijdag niet in. Het begin van de Zwolse vrouwen was goed en Maxime Bennink en Yvette van Daelen kregen kansen. Wat Zwolle naliet, deed Twente wel: toeslaan op de juiste momenten. De Tukkers werden daarbij wel geholpen door gestuntel in de Zwolse achterhoede. In de pauze stond het 1-3. In de tweede helft scoorden de Twentse vrouwen nog twee keer.

Volgende week vrijdag speelt PEC Zwolle in Eindhoven tegen PSV. Dan is de helft van de play-offs achter de rug, gevolgd door een uitduel tegen Ajax een week later. Op 12 april komt ADO Den Haag naar Zwolle voor de halve finale om de KNVB-beker. Het is het enige duel dat er nog echt toedoet.