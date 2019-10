Vrouwen Witkampers op de valreep naar winst

Hoewel een titel of een periodekampioenschap niet iets is waar men over na wil denken, doet de ploeg vooralsnog goede zaken. Zeven punten uit drie duels is een prima start. De wedstrijd tegen Eindhoven ging gelijk op, waarbij de thuisploeg in 17e minuut de leiding nam door een doelpunt van Dorien Braakman. De tegenstander kwam in de 78e minuut langszij. Tessa Klein Braskamp wist vier minuten voor het einde de winst over de streep te trekken.