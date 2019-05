VSCO'61 en Owios spelen ook volgend seizoen tweede klasse

Het publiek was in groten getale naar Oosterwolde gekomen, maar VSCO’61 en Owios kregen het niet voor elkaar de toeschouwers te vermaken. De derby eindigde in een bloedeloze 0-0. Doordat Blauw Geel’55 ook remiseerde, speelden de buren zich een speelronde voor het einde veilig en komen zij elkaar ook volgend seizoen weer tegen in de tweede klasse.