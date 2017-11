VSCO'61 kaapt punten bij Owios

Vooraf ging het vooral over de vernielingen op het veld van sportpark Bovenmolen, waar op de middenstip een kerstboom geplaatst was en een grote V in het veld geploegd zat. Tijdens de derby was het in de eerste helft nog redelijk tam, met toch nog drie treffers. Hendrik Uitslag maakte de 1-0, door vanaf de achterlijn iets naar binnen te trekken en hard raak te schieten. De gelijkmaker vlak voor rust was van Rinse van der Velde. De spits kopte subtiel over de keeper.