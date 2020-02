VSCO’61 verkeert in deplorabele staat

VSCO'61 is na de afgang tegen het team uit Oldenzaal afgedaald naar de laatste plaats in de tweede klasse H. De situatie is nog niet dramatisch, Owios, ZAC en Be Quick’28 zijn nog in de buurt. Maar als VSCO'61 zo blijft spelen als tegen Quick'20, is er geen redden aan. ‘Gelukkig’ hoeft het team voor de burenstrijd tegen Owios niet gemotiveerd te worden.

Vijf wedstrijden heeft VSCO'61 onderhand niet gescoord en dat is volgens trainer Bulent Akar het grootste punt van zorg. Tegen Quick'20 is de opening best aardig. Maar als de Twentse ploeg de eerste kans meteen verzilvert, zakt het geloof in eigen kunnen bij VSCO'61. Als vervolgens een vrije trap van Lennart Jansink vanaf de zijkant zomaar in de verre hoek waait, is de winnaar bekend. Vrolijk aanvallend loopt Quick'20 uit naar een grote score, die hoger had kunnen uitvallen.

Akar is vooral teleurgesteld over de instelling van zijn ploeg, die na een tegendoelpunt uit elkaar valt. ,,Dan laten we het lopen en krijg je zo'n uitslag. Dat doet pijn.’’