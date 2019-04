VSCO'61 verliest aanvoerder Buijserd

Buijserd voetbalt sinds het seizoen 2008/2009 in het eerste elftal van de Kanaries, na een overstap van WHC. Hij speelde met de club uit Oosterwolde in de derde, tweede en eerste klasse en vierde twee promoties (2009 en 2017). Buijserd stelt zich in het aanstaande seizoen op afroep beschikbaar, als de nood aan de man is. VSCO'61 speelt de komende weken nog voor handhaving in de tweede klasse G.