VSCO trekt, ook na een gemiste strafschop, aan het langste eind

De twee ploegen zijn de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd. FC Horst lijkt voetballend iets te domineren, maar de grootste kansen zijn voor de thuisploeg. In de 15e minuut resulteert het in een onverwachte goal: een boogbal van Rinse van der Velde belandt in de kruising. Twee minuten later mist diezelfde Van der Velde een strafschop.

VSCO krijgt wat grote kansen, maar mist ze. Een oude voetbalwet dicteert dat de bal dan aan de overkant in het net zal belanden, en ook vandaag wordt die wet nageleefd. Het is Amer Torkmani die in de 28e minuut vanuit buitenspelpositie gelijk maakt, maar de scheidsrechter weigert in gesprek te gaan met zijn assistent die de vlag in de lucht heeft.

Plek vijf

In een wedstrijd die beide kanten op kan gaan, is het vervolgens VSCO dat aan het langste eind trekt. Een tweede strafschop wordt genomen door Dominique van de Grift, die wel weet te scoren. Twee minuten later houden keeper Arjan ten Klooster en de lat de voorsprong van VSCO overeind. Horst probeert het nog wel, maar krijgt de bal niet in de goal. 2-1 is daarmee de eindstand, waardoor VSCO stijgt naar de vijfde plaats, op gelijke hoogte met nummer drie Unicum Lelystad, en op vier punten van koploper Woudenberg.