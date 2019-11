VSW en clubman Van der Kolk per direct uit elkaar

VSW is in de vierde klasse D in de problemen gekomen door nederlagen in de laatste twee duels tegen Dieze West (2-0) en SEH (4-2). De clubleiding merkte daarna dat er verwijten werden gemaakt richting het eerste team, en dan met name richting Van der Kolk. ,,Onacceptabel’’, oordeelde het bestuur, dat in overleg met de coach heeft besloten om uit elkaar te gaan.