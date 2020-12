VSW en trainer Schilder gaan nog zeker twee jaar samen door

Schilder, eerstejaars hoofdcoach, heeft met VSW in dit seizoen nog niet gewonnen in de vierde klasse D. Toch is er bij de technische commissie, bij monde van voorzitter Christiaan Dirksen, en de trainer vertrouwen in een mooie toekomst. VSW heeft een aardige selectie en enkele jeugdspelers staan te popelen om door te dringen tot de hoofdmacht.