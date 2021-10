VSW profiteert steeds nadrukkelijker van de samenwerking met grote buurman SVI

Liveblog LIVE: Robur et Velocitas en WWNA in evenwicht en heerlijke derby tussen Lochem en Witkampers

15:03 Na een enerverende zaterdag, met onder meer de Derby van de Veluwe tussen DVS’33 en VVOG, zullen ook de zondagclubs er alles aan doen om er een gedenkwaardige speeldag van te maken. Vooral Alcides is daar alles aan gelegen. De ploeg uit Meppel begon nog zo goed aan het seizoen, maar wacht inmiddels al ruim een maand op een overwinning. Vanmiddag gaat de hoofdklasser op bezoek bij Alphense Boys, terwijl we in de derde klasse D aandacht besteden aan de Apeldoornse derby tussen Robur et Velocitas en WWNA. Daarnaast hebben we ook voetbal uit de tweede en vierde klasse. Kortom, genoeg om je op te verheugen!