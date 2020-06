VSW ziet drie nieuwelingen komen en Van Oene gaat toch door

Van Oene (29), die eerder doelpunten maakte voor SV Zwolle en EDON, twijfelde over het voortzetten van zijn carrière, maar gaat toch beginnen aan een vierde seizoen in Windesheim. Van Oene wordt herenigd met Yakar, met wie hij eerder samenspeelde bij EDON en SV Zwolle. Yakar keert terug in het prestatieve voetbal nadat hij in 2018 afscheid nam van VSW. De middenvelder behoorde tot het team dat voor het eerst in de clubhistorie promotie naar derde klasse afdwong. Dat avontuur duurde slechts een seizoen. VSW kwam afgelopen seizoen alweer uit in de vierde klasse, waar het als nummer vier afsloot.