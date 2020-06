VV Emst via een omweg na 36 jaar terug in de vierde klasse

PROMOTIEEmst promoveert geheel onverwachts naar de vierde klasse in het zondagvoetbal. De club had zich neergelegd bij nog een jaar in de vijfde klasse, maar kreeg woensdagmiddag goed nieuws van de KNVB.

Herwin Rozendal, lid van de technische commissie, is dolblij met de stap omhoog. ,,De ontlading is enorm. Altijd hebben we onderin de vijfde klasse geworsteld. Vrijdag kregen we het bericht dat we niet waren gepromoveerd. Nu blijkt er een club overgestapt te zijn van de zondag naar de zaterdag. Dat plekje komt vrij voor ons. Welke club het was? Nou, dat weet ik niet eens zeker.”

Harrie de Graaf stond drieënhalf jaar aan het roer bij Emst, maar stopte na het vorige seizoen. Jeroen de Vries neemt het stokje over. ,,Natuurlijk krijg je er door deze promotie nog veel meer zin in”, zegt hij uitgelaten. Volgens hem verandert het verwachtingspatroon door de promotie. ,,Eerst waren we titelkandidaat in de vijfde klasse en nu hebben we niks meer te verliezen. Voor de jongens is dit ook veel leuker.”

Quote Met de huidige groep is handhaving in de vierde klasse mogelijk Jeroen de Vries, Emst

Is handhaving reëel voor de kleine dorpsclub? ,,Met de huidige groep is handhaving mogelijk. We hebben een serie van zes of zeven wedstrijden nodig waarin we genoeg punten pakken. Het hangt natuurlijk ook een beetje af bij wie we in de competitie komen.”