VV Heerde maakt van de eerste thuiswedstrijd op zaterdag een historische gebeurtenis

Het verhaal is bekend: VV Heerde speelt sinds dit seizoen niet meer in de noordelijke tweede klasse op zondag, maar strijdt in de oostelijke vierde klasse op de zaterdag voor promotie. En dan ook nog eens tegen een fors aantal clubs uit de buurt, met voorop buurman SEH. Binnen de club groeide in de afgelopen jaren de wil om de switch te maken. Zeker bij de jongere generatie Heerdenaren was de welwillendheid groot. Als VV Heerde een jaar had gewacht, was het door nieuwe regels verder gegaan in de tweede klasse. Nu is de club dus vierdeklasse, maar met tevreden jongelingen voor het eerste elftal. ,,De jeugd is de toekomst van de vereniging”, klinkt het in de bestuurskamer.