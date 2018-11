VV Kampen en Dieze West maken tiental vol: 6-4

Niets was minder waar, want Kampen liet de Zwolse opponent daarna komen. “Dat is niks voor ons. Na de 5-0 zei ik: ‘Laten we even inzakken’. Maar dat was blijkbaar geen goed plan”, was Aybek schuldbewust. Dieze West liet zien dat het goed kan voetballen en knokte zich nog voor rust terug tot 5-3. Een strafschop van Nejim el Atiaoui en twee treffers van Hafid Lahzal brachten de Zwollenaren terug in de wedstrijd.