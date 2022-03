VV Kampen heeft nog helemaal niets om over te juichen, maar de lach blijft op de gezichten staan

spelerscarrousel Spelerscar­rou­sel: Apeldoorn­se Boys ‘shopt’ weer bij WSV, Huizing nieuw bij Flevo Boys, Wuarbana­ran naar Dieze West, talent van DVS’33 naar VVOG

Het seizoen is halverwege, maar de beslissingen over het aanstaande seizoen worden in het amateurvoetbal vaak al bijtijds genomen. We houden dat bij in de spelerscarrousel. Dit overzicht wordt met nieuws regelmatig aangevuld.

11 maart