VV Kampen nog helemaal heeft niets om over te juichen, maar de lach blijft op de gezichten staan

In de jacht op het eerste punt heeft VV Kampen in ’t Harde niet de juiste tegenstander getroffen. De vierde club van de Hanzestad is een speelbal voor de subtopper, die het na een uur wel genoeg vindt en de Kampenaren met een 7-1 nederlaag naar huis stuurt. Wie denkt dat daarbij het chagrijn hoogtij viert, heeft het mis. Kampen is blij dat het weer een standaardelftal heeft en ziet het eerste seizoen van de bijzondere samenwerking met DOS Kampen als een opstartjaar.