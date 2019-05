VV Kampen ziet Ramin Ezzat terugkeren

Eerste selectie Lelystad’67 loopt leeg na machts­strijd, Schaken keert niet terug

29 mei De beslissing in de machtsstrijd binnen Lelystad ’67 laat haar sporen na. De club is verdeeld tot op het bot en dat is ook te merken binnen de eerste selectie. Zo ongeveer de hele spelersgroep heeft besloten om na dit seizoen te vertrekken. Daarnaast keert Ruben Schaken niet meer terug.