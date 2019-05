VV Staphorst wacht uitspraak rechter af in zaak van verdachte trainer

Het bestuur van de zaterdaghoofdklasser kwam gisteravond bijeen om te bespreken of de club nog met B. in zee zou gaan. B. werd deze maand door de club waar hij dit seizoen werkte DESZ op non-actief gezet. Voorzitter Benny Miggels wil niet op de stoel van de rechter gaan zitten. ,,Over de inhoud van de gesprekken die wij met de trainer hebben gehad gaan we niet in, maar het is duidelijk dat wij de uitspraak van de rechter gaan afwachten. Aan de hand van die uitspraak bepalen we of we verder gaan met deze trainer.”

Rechtszaak

De zaak van B. komt 13 juni voor de rechter, Staphorst begin eind juli pas weer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. ,,Na 13 juni weten we of dat met of zonder deze trainer zal zijn", zegt Miggels. ,,We willen er nu ook niet te veel mee bezig zijn, want we hebben andere zaken waar we ons op moeten focussen. Komend weekend weten we of we kampioen van de hoofdklasse zijn of dat we de nacompetitie moeten spelen voor promotie. Dat is nu even belangrijker.”