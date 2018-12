VV Steenwijk gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer

TRAINERSCARROUSEL Eric de Jongh moet Lelystad'67 redden

17 december Eric de Jongh is per direct hoofdtrainer van Lelystad’67. Na het op non-actief stellen van Burak Yargan was de tweedeklasser op zoek naar een permanente oplossing en die vond het in de 42-jarige De Jongh. Interim-trainer Joy Doelwijt gaat verder als assistent-trainer.