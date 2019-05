VV Steenwijk haalt tweetal van Alcides en ‘shopt’ bij de buurman

Geerligs haalt bij het opgeleefde Reunië zijn gram

15 mei Een gemiste strafschop in het slotduel kostte Jorn Geerligs vorig seizoen de topscorersbokaal. Met 35 doelpunten en de titel in de vierde klasse C was er echter weinig reden tot treurnis bij de 24-jarige aanvallende middenvelder van Reünie. In 3A gaat het de Borculoërs nu minder voor de wind, behalve dan de laatste weken.