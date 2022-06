VVOG blijft na zege tegen SC Feyenoord lekker in de derde divisie: ‘Met ons weet je het nou eenmaal nooit’

De laatste etappe is in feite de makkelijkste rit tijdens de lange tocht van VVOG langs de rand van het ravijn. SC Feyenoord is in Harderwijk al aan de kant gezet - 3-1 was een schamele score - en op Varkenoord wekt de uitdager nooit de indruk dat zij nog gelooft in de grote ommekeer. Daarbij helpt het ook niet dat het 30 graden in de schaduw is, als je weet dat je nog minstens twee keer moet scoren. Het doelpunt van Job Hogedoorn - na een heerlijke dieptepass van Jeremy de Graaf - is vlak voor rust doorslaggevend: 0-1.