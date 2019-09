VVOG deelt punten met Lisse

De eerste mogelijkheid was voor FC Lisse, maar de grootste kansen in de openingsfase waren voor VVOG. Zowel Harrie Kersten als Jeffrey Snijders losten een goed schot, maar de pogingen vlogen nipt over. Vlak voor rust kwamen de bezoekers op 0-1. Na een fraaie actie van Kubikay Köylü kon Jaap Zwetsloot de bal eenvoudig in het lege doel schuiven.