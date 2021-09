VVOG faalt opzichtig tegen tiental ACV en laat feest op sportpark bederven

Teruglezen liveblog SC Genemuiden en Flevo Boys verliezen spektakel­stuk, SV Urk op dreef en HHC stelt opnieuw teleur

28 augustus Na maanden stilte vanwege corona, ging de Hoofdklasse zaterdagmiddag eindelijk weer van start. SC Genemuiden en RKAV Volendam maakten er direct een spektakelstuk van, al bleef de thuisploeg wel met nul punten achter. Dat gold ook voor SDC Putten, dat in de slotminuut een flinke domper kreeg te verwerken bij HZVV. SV Urk was daarentegen wel goed op dreef, terwijl Berkum duidelijk nog op stoom moet komen. Herbeleef de start van de Hoofdklasse én de tweede speeldag in de Tweede en Derde Divisie in onderstaand liveblog.