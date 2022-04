VVOG houdt punt over aan duel met Ajax, DVS'33 geeft in slotminuten voorsprong uit handen en CSV pakt eindelijk weer eens een driepunter

Derde Divisie

Sparta Nijkerk is op bezoek bij ODIN’59 niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Sparta Nijkerk had moeite om de hechte defensie van de Heemkerkers te slechten in een wedstrijd die qua kansenverhoudingen in evenwicht was. De thuisploeg kwam een kwartier voor tijd op voorsprong via Michael Lanting. Het inbrengen van Janic Makizodila in de punt sorteerde wel het juiste effect. Maar verder dan de gelijkmaker vlak voor tijd van Donny van der Wal kwam Sparta Nijkerk niet. Eric Speelziek legde de vinger op de zere plek: ,,Voorin is het de laatste weken magertjes bij ons en daarop vormde vandaag geen uitzondering. ODIN deed het goed en werd een aantal keer gevaarlijk vanuit de counter. We hadden wel veel meer balbezit maar daar koop je niks voor. Ik denk dat 1-1 een terechte afspiegeling is.’’

ODIN’59 - Sparta Nijkerk 1-1 (0-0). 73. Michael Lanting 1-0, 89. Donny van der Wal 1-1.