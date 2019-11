VVOG maakt statement tegen racisme met speciale aanvoerdersband

Trainer Rutten maakt rentree als spits, uit ergernis en liefde: ‘Stop met die onzin’

10:56 In zijn hoogtijdagen schoot Deventenaar Björn Rutten (43) bij de toenmalige hoofdklassers Rohda Raalte en Babberich als spits twintig keer per seizoen raak. Die scoringsdrift mist de assistent-trainer van Be Quick Zutphen bij zijn ploeg, waardoor hij zijn kicksen weer aantrok en stilletjes is aangesloten bij de puntloze hekkensluiter van de tweede klasse G.