VVOG moet toch sleutelen aan selectie nu Onuoha en Bouw vertrekken

Linksback Onuoha (27) heeft recent een andere baan met onregelmatige werktijden gevonden in Amsterdam waar hij inmiddels ook woont. Dit valt niet te combineren met een langer verblijf bij VVOG, zo heeft Onuoha kenbaar gemaakt. ,,Voor nu is het beter dat ik dichter bij huis ga voetballen. Misschien kruisen in de toekomst onze wegen weer, want ik had het goed naar mijn zin bij VVOG.” De verdediger kwam in 2019 van Slavia Sofia naar Harderwijk.