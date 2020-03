VVOG pikt Hoogedoorn bij Nunspeet op

Bij Nunspeet draait Hoogedoorn mee in de onderste regionen. Dat geldt ook voor zijn nieuwe club VVOG, dat voorlaatste staat in de derde divisie. Het is goed denkbaar dat die club volgend seizoen uitkomt in de hoofdklasse, ware het niet dat het coronavirus zich als een onzeker deken over het amateurvoetbal heeft omsluierd.