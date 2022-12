VVOG sleept er in slotfase nog een punt uit, Sparta Nijkerk neemt revanche, Apeldoornse Boys en Klarenbeekse vrouwen zijn winterkampioen

ZATERDAG

Derde divisie

VVOG speelde op de valreep gelijk tegen RKAV Volendam. Lennart Tol opende na rust de score, waarbij de spits van Volendam goed anticipeerde op een dieptebal en keeper Manuel Hoogewoning omspeelde. VVOG was aanvallend lange tijd onmachtig en zag spits Mats Zwart geblesseerd uitvallen. Volendam schoot enkele keren van afstand. Bij VVOG was Brian van den Hooff het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet ging naast. In de absolute slotfase kreeg Bram Hakvoort de bal voor zijn voeten en de invaller schoot overtuigend de gelijkmaker binnen.

VVOG – RKAV Volendam 1-1 (0-0). 69. Lennart Tol 0-1, 90+5. Bram Hakvoort 1-1.

DVS’33 kwam uit bij Stedoco niet tot scoren en ging opnieuw onderuit. Trainer Hennie in ’t Hof zocht naar een verklaring nadat zijn ploeg onder meer door een persoonlijke fout binnen 25 minuten met 2-0 achter kwam. ,,Ik denk dat wij acht basisspelers door blessures misten en we moesten schuiven in de opstelling. Lars van Wetering was voorstopper en Maarten van Dijk laatste man. Ik had er alle vertrouwen in ondanks dat we veel spelers misten, maar de spelers hadden onvoldoende vertrouwen dat we het in deze opstelling konden winnen. De les van vandaag is dat het dan ook niet gebeurt.”

Stedoco – DVS’33 2-0 (2-0). 14. Elvio van Overbeek 1-0, 25. Mitchell de Zwart 2-0.

Sparta Nijkerk heeft revanche genomen op Urk dat in de heenwedstrijd nog met ruime cijfers te sterk was. Op de Ebbenhorst zegevierde de ploeg van Eric Speelziek met 2-0. Het eerste kwartier was voor Urk, maar daarna namen de Spartanen de regie over. Pas in het tweede bedrijf mondde dat overwicht uit in doelpunten. Roy Bakkenes opende uit een voorzet van Tyrone Fonville de score. Een paar minuten later zat de thuisploeg op rozen: Mark van der Weijden werkte een vrije trap van Mike Ahrens van dichtbij binnen. Urk ging hierna va-banque spelen, maar Sparta hield vanuit een goede organisatie stand. Dit tot tevredenheid van Speelziek. ,,We staan weer boven de streep. Zijn vier wedstrijden ongeslagen. De laatste weken hebben we goede stappen gemaakt, ik ga er vanuit dat we die draad na de winter weer oppakken.’’

Sparta Nijkerk - Urk 2-0 (0-0). 60. Roy Bakkenes 1-0, 63. Mark van der Weijden 2-0.

Vierde Divisie B

Uiteraard wilde CSV Apeldoorn met een goed gevoel de winterstop in, maar dat is niet gelukt. Coach Jan Kromkamp zag zijn ploeg redelijk goed voetballen, alleen echte kansen werden er niet gecreëerd. ,,Hier baal ik van. Ik vind dat wij thuis gewoon moeten winnen van Buitenpost, aangezien zij evenveel punten hadden als wij. We speelden bij vlagen prima, alleen we kwamen maar niet tot de kansen. Coaches van tegenstanders zeggen mij altijd dat ze ons goed vinden voetballen, maar ik zie vooral wat er beter kan.”

CSV Apeldoorn – Buitenpost 0-2 (0-1). 42. Rik Weening 0-1, 50. Rolf Dijk 0-2.

Eerste klasse A

ZOB – Nunspeet 1-3

SDC Putten heeft de achterstand op koploper Montfoort teruggebracht tot vier punten. In Leusden op bezoek bij Roda’46 zegevierden de Puttenaren met 1-2. Het sprankelende voetbal kwam in de eerste helft van Putten. Na veertig minuten spelen kopte Jesse Schuin van dichtbij raak, uit een goede voorzet van Giovanni Hiwat. Op slag van rust verdubbelde Putten de marge: een vrije trap vanaf de zijkant van Hiwat zeilde zomaar ineens binnen. In het tweede bedrijf zorgde een discutabele strafschop ervoor dat de ploeg van Mark Bakker in de verdrukking kwam. Maar Thodorie Velanas hield zijn ploeg met goed keeperswerk op de been.

Roda’46 - SDC Putten 1-2 (0-2). 39. Jesse Schuin 0-1, 45. Giovanni Hiwat 0-2, 51. Mano Bakkenes 1-2.

Olympia – NSC Nijkerk 2-2

Eerste klasse E

WHC – Go Ahead Kampen 3-1

Noordscheschut - Epe 3-2

Tweede klasse I

WVF – Hatto Heim 3-1

ZAC – AGOVV 2-1

VSCO’61 ging thuis met flinke cijfers onderuit tegen Hierden. Coach Stefan Nuesink sprak van een terechte nederlaag. ,,Wij hadden niet zo’n beste wedstrijd en presteerden niet naar ons kunnen. Dat kwam ook door Hierden, een heel degelijke ploeg die voetballend en verdedigend prima staat.” Na de 0-3 wist Nuesink dat het gedaan was. ,,We speelden een verloren wedstrijd en het werd ook nog 0-4 uit een penalty. Ze hebben meer dan terecht gewonnen.”

Dat vond ook coach Bert van Hunenstijn van Hierden, ,,Zowel verdedigend als aanvallend waren we de baas in het veld. Het was een heel sterke overwinning waarbij de uitslag zelfs nog hoger uit had kunnen vallen. De groep speelde volwassen met goed positiespel en lopende mensen en verrassende elementen. De score kon nog hoger uitvallen.” Hierden won voor de zevende keer op rij en is acht duels ongeslagen. ,,Normaal ben je dan ruim koploper maar bij ons is dat niet zo. Dat is natuurlijk jammer maar we hebben een fantastische eerste helft van het seizoen gedraaid.”

VSCO’61 – Hierden 0-4 (0-2). 23. Rick Boersma 0-1, 45. Brian Klaassen 0-2, 57. Steven van de Grift (e.d.)0-3, 89. Stefan Jansen (strafschop) 0-4.

Batavia’90 – OWIOS 3-0

Unicum – FC Horst 4-0

Derde klasse B

VVOP – Elspeet

DSV’61 – EFC’58 0-3

Zeewolde deed door de 0-2 overwinning op ESC goede zaken en blijft aansluiting houden met de subtop. Voor de Elburgse formatie van Siemen Lindeboom wordt het zorgelijk want dat team staat nu voorlaatst. Beide doelpunten in de niet heel aantrekkelijke wedstrijd werden gemaakt door Collin van den Brink, Volgens aanvoerder Lucas Pelgrum van Zeewolde was zijn ploeg toe aan een opsteker na de nipte en volgens Pelgrum ook niet geheel terechte nederlaag vorige week tegen de koploper: ,,We hadden ons vandaag voorgenomen om de drie punten te pakken. Mooi of lelijk maakte daarbij niet uit.” Richard Boer van ESC was teleurgesteld: ,,We kunnen zoveel beter maar dat moeten dan wel op zaterdag laten zien en niet doordeweeks op de training.`

ESC -Zeewolde 0-2 (0-1). 7. Collin van den Brink 0-1, 71. Van den Brink 0-2.

Derde klasse C

Hattem – Dieze West 1-2

Heerde – DVC Dedemsvaart 1-0

Derde klasse E

VIOS Vaassen heeft de derde verliespartij op rij geleden. De winterstop komt volgens trainer Maikel Amzand dan ook als geroepen. ,,Alleen al vanwege het feit dat we een aantal dragende spelers missen wegens blessures. Bij ZZC speelden we op een keihard, bevroren veld zonder verlichting. Op het eind zag je de bal amper. Maar we hebben verloren door onszelf, en niet door die omstandigheden. Uit de laatste drie wedstrijden wilde ik eigenlijk vier tot zes punten halen, maar helaas.”

ZZC’20 – VIOS Vaassen 2-0 (1-0). 14. Frank Lubbers 1-0, 90. Justin Polinder 2-0.

Eerbeekse Boys – DVOV (15.00) AFGELAST

Het Nederlands elftal had tegen Argentinië, ondanks de nederlaag, een mooie comeback in de reguliere speeltijd. Teuge liet echter zien hoe je de ultieme comeback maakt. Hans uit den Bogaard: ,,In de eerste tachtig minuten speelden wij heel slecht. Aan de bal, zonder bal, in de duels. Een totale off-day. Maar na de 2-1, een penalty, raakten zij de weg kwijt en kregen wij geloof. Echt ongelooflijk. Zo’n middag heb ik zelden meegemaakt. Dit is te bizar voor woorden.”

Be Quick Zutphen – SP Teuge 2-3 (1-0). 28. Melvin Everts 1-0, 70. Noel Lawson 2-0, 85. Dave Bijsterbosch (strafschop) 2-1, 88. Youri Pas 2-2, 90. Lars van der Lugt 2-3.

Vierde klasse C

Rood-Wit’58 – Stroe 3-2

Vierde klasse D

Alleen winst volstond voor WZC om aansluiting te houden met plek nummer zes, een plek die aan het eind van de rit handhaving in de vierde klasse D betekent. In die opdracht slaagde de ploeg van Erik van Dijk. Noord Veluwe Boys werd met 2-0 geklopt. Grote man aan de zijde van de Wapenvelders was Hajk Talaljan. Hij nam beide treffers voor zijn rekening. Van Dijk keek met een goed gevoel terug op de laatste serie wedstrijden. ,,Deze opdracht hebben we voltooid. We voeren de 2e periode aan en het verschil met plek zes bedraagt vier punten. Je kan alle rekensommen er op loslaten, maar we hebben het weer in eigen hand.’’

WZC Wapenveld – Noord Veluwe Boys 2-0 (1-0). 15. Hajk Talaljan 1-0, 54. Talaljan 2-0.

Zo win je met groots machtsvertoon van koploper Apeldoornse Boys (6-0), zo verlies je bij ‘t Harde. SEH kon de goede prestatie van een week eerder niet voortzetten en ging tegen ‘t Harde met 2-0 onderuit. Dat deed het in een slechte wedstrijd, al kon dat ook niet anders op zo’n waardeloos te bespelen mat. Rowin Moerenhout maakte namens SEH een eigen goal. “Een heel slechte wedstrijd”, oordeelde SEH-trainer Edwerd Schuring terecht. “‘We kregen nog wel wat kansen, maar ‘t Harde was de meeste gelukkige.”

‘t Harde - SEH 2-0 (1-0). 40. Rowin Moerenhout (eigen doelpunt) 1-0, 57. Stan Timmers 2-0

Hulshorst kan met een goed gevoel de winterstop in. Het duel met Prins Bernhard werd in een 2-0 overwinning omgezet. ,,Hoe maakt in zo’n wedstrijd niet uit, als je maar wint’’, zei William van den Hul. ,,Tuurlijk kan het in de uitvoering nog beter, al speelden we in de eerste helft best behoorlijk voetbal. Maar de missie was helder: minimaal zes punten uit de laatste drie wedstrijden om te laten zien dat wij definitief bij dat linkerrijtje horen. We zitten er nu bij en kunnen zelfs weer omhoog kijken.’’ Prins Bernhard-trainer Jate Leerdam zag dat zijn ploeg geen vuist kon maken. ,,Tot aan de zestien was het goed, alleen de finesse ontbrak bij ons. En zij verdedigden messcherp, daar hadden wij het moeilijk mee. Na de winter keren enkele sterkhouders van blessures terug, dan zullen wij die kloof moeten dichten. Daar hebben wij nog steeds al het geloof in.’’

Hulhorst - Prins Bernhard 2-0 (1-0). 33. Ruben van Loo 1-0, 90. Bram van Duinen 2-0.

EZC’84 – ZVV’56 1-1

VEVO heeft in een doelpuntrijk duel met 3-3 gelijkgespeeld bij BAS in Biddinghuizen. De ploeg van Alex Hengeveld kwam tot twee keer toe op voorsprong maar in de slotfase incasseerde het alsnog de discutabele gelijkmaker. Dit tot chagrijn van Hengeveld. ,,In de eerste helft hadden wij enorm veel moeite met hun lopende mensen, dat resulteerde in een verdiende achterstand. In de rust hebben wat dingen omgezet. Dit leidde tot twee keer toe tot een voorsprong. Het is alleen enorm zuur dat de de scheidsrechter een hoofdrol vertolkte, want bij de eerste en laatste goal werd onze keeper danig gehinderd in de vijfmeter. Neemt niet weg dat ik tevreden ben over de eerste competitiehelft. Wij zijn geen kampioenskandidaat, maar willen wel promoveren.’’

BAS – VEVO 3-3 (1-0). 15. Mike Geres 1-0, 50. Roald van Bessen 1-1, 57. Dewi van Velsen 1-2, 72. Karst van Dijk 2-2, 78. Dani Draaijer 2-3, 85. Jesper Claassen 3-3.

Apeldoornse Boys sluit als winterkampioen 2022 af. De ploeg van Stephan Quack herstelde zich goed van de zeperd van vorige week tegen SEH. In eigen huis werd Noord Veluwe Boys met 4-1 over de knie gelegd. Diego Klein en Noah Taribuka scoorden beiden twee keer.

Apeldoornse Boys - Veluwse Boys 4-1 (4-1). 11. Diego Klein 1-0, 18. Noah Taribuka 2-0, 20. Taribuka 3-0, 36. Pascal Smit 3-1, 45. Klein 4-1.

VROUWEN

De vrouwen van Klarenbeek boekten een zwaarbevochten zege op RVHH en gaan als ´herbstmeister´de winterstop in, met twee punten voorsprong op nummer 2 Saestum 2. Volgens trainer Melvin van Schoonhoven had zijn ploeg de lastige wedstrijd voornamelijk aan zichzelf te wijten. ,,De eerste helft sloeg nergens op. We kwamen snel voor en volgens mij dachten de dames dat het een makkie ging worden, maar vervolgens verloren we alle duels.” Na een donderspeech in de rust zette zijn team het in de tweede helft toch nog recht en pakte met twee doelpunten in twee minuten toch nog de drie punten.

RVHH - Klarenbeek 2-3 (2-1). 3.Kirsten Groenewoud 0-1, 26. RVHH 1-1, 35. RVHH 2-1, 48.Sanne van Dijk 2-2, 49. Britt Peters 2-3.

ZONDAG

Eerste klasse D

WSV - Leones.

Derde klasse D

Albatross – Holten

Robur et Velocitas – KCVO

Turkse Kracht – Beekbergen

Groen Wit’62 – Warnsveldse Boys

Vierde klasse F

Vaassen – Loenermark

Orderbos – Activia AFGELAST

Victoria Boys – Veluwezoom

Klarenbeek – WWNA

Vijfde klasse E

Emst – Terwolde

Wesepe – Wissel

VROUWEN

Hoofdklass B

Victoria Boys - Bekkerveld (zo 14.00)