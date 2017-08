VVOG voor vierde keer winnaar Zuiderzeecup

VVOG had voor de pauze weinig in te brengen en moest alle zeilen bijzetten om het balvaardige Ajax bij te benen. De Amsterdammers bewogen steeds goed tussen de linies en daar hadden de Harderwijkers zeker het eerste halfuur weinig grip op.

Na de rust

Na een uur zorgde Labari met een verraderlijke vrije bal voor het eerste Harderwijkse gevaar. Even later was het wel raak: na een goede actie van Wesley de Klein rondde Mustafa Kalkan af. Het werd zelfs 2-1 voor de Harderwijkers. Na een overtreding op De Klein scoorde Guido de Graaf vanaf de stip. Zakaria el Biyar stichtte namens Ajax nog gevaar met een volley over.