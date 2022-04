VVOG wint bij rentree Lodeweges, Hattem ligt nog op koers voor periodetitel en Vaassen ziet Colmschate in blessuretijd langszij komen

Derde Divisie, zaterdag

DVS’33 is de derde periode overtuigend begonnen met een 4-0 overwinning op Hoek, dat tien duels ongeslagen was, maar in Ermelo weinig in de melk te brokkelen had. Hoek moest al na 10 minuten wisselen door een blessure van Verwilligen en had weinig tijd om de organisatie neer te zetten. Invaller Vereecke beging een overtreding op Benjamin Roemeon en scheidsrechter Ter Brake legde bal op elf meter. Nieuwe strafschopspecialist Kenneth Aninkora benutte het buitenkansje. Hoek werd vooral gevaarlijk als DVS de bal verspeelde. DVS verdubbelde de marge nadat Aninkora de voorzet van Jonker binnen. Uit een vrije trap van Kruisheer werd het bijna 3-0, maar keeper De Jonghe redde knap. Een kwartier na rust viel de beslissing. Tarik Evre raakte de bal verkeerd maar Tim van de Berg stond op de goede plek en scoorde in de korte hoek. Kort voor tijd viel ook nog de 4-0 door Quincy Veenhof, die scoorde met een kopbal en passeerde zo in twee instanties De Jonghe.

DVS’33 - Hoek 4-0 (2-0).16. Kenneth Aninkora 1-0 (strafschop), 36. Aninkora 2-0, 64. Tim van de Berg 3-0, 88. Quincy Veenhof 4-0.